Onana: “Bello essere tornato. Capisco i tifosi dell’Ajax. L’Inter? Adesso…”

Il portiere è tornato a difendere la porta dell'Ajax nella vittoria della squadra di Ten Hag contro il Besiktas

André Onana è tornato a difendere la porta dell'Ajax nella vittoria della squadra di Ten Hag contro il Besiktas. Il portiere è tornato alla grande dopo la squalifica per doping, ma non ha lasciato dubbi sul fatto che il suo futuro sarà lontano dall'Olanda: "Certo che capisco che i tifosi dell'Ajax non sono contenti di me. Ma come posso dirlo? Se apri una porta, poi un giorno dovrai richiuderla. Penso che per me sia arrivato il momento. Ho sempre fatto del mio meglio per questo club e insieme abbiamo fatto molto bene. Ma ho intenzione di chiudere il capitolo e voglio continuare altrove".