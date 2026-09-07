Sul Triplete l'ex nerazzurro ha un'idea molto chiara: "È stata una cosa che secondo me non potrà mai più succedere all'Inter"
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"Il Triplete è una cosa nostra. Ieri ho visto alcuni giocatori di quella stagione, oggi siamo nel 2026 e parliamo ancora del 2010. E' stata una cosa che secondo me non potrà mai più succedere all'Inter".
Ne è convinto uno dei protagonisti di quella storica stagione Wesley Sneijder che ai microfoni di Sky pensa che quei momenti non possano essere replicati. Domani l'Inter scende in campo al Santiago Bernabeu per affrontare il Real Madrid di José Mourinho.
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