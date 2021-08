Social / Inter, ecco Andersen: “Felice e orgoglioso, non vedo l’ora di iniziare”

Il centrocampista danese, classe 2004, è ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro: contratto fino al 30 giugno 2024

Silas Andersen è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: il centrocampista danese, classe 2004, arriva a titolo definitivo dal Copenhagen. Per lui contratto triennale fino al 30 giugno 2024. Il nuovo rinforzo della Primavera nerazzurra ha affidato a Instagram tutta la sua gioia: "Un nuovo capitolo è iniziato! Vogli oringraziare enormemente i miei allenatori e i miei agenti per aver reso possibile questa meravigliosa opportunità. Non vedo l'ora di affrontare queste nuove sfide. So di avere tutto il supporto della mia famiglia e dei miei amici. Sono felice e orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Inter! Forza nerazzurri!".