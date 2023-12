Calamai: “Inter la più forte, Sommer altra scommessa vinta da Marotta. Inzaghi…”

Luca Calamai, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha parlato del successo ottenuto dall'Inter sul campo del Napoli: "Tanta Inter. La squadra di Simone Inzaghi dribbla di slancio la trappola Napoli e si riprende subito il primo posto in classifica. Che la squadra nerazzurra sia la più forte ormai è chiaro a tutti. La società ha messo a disposizione del tecnico quasi due formazioni titolari. Rispetto al passato, però, Simone sta dimostrando di saper utilizzare al meglio tutti i suoi elementi. Tutta questa ricchezza. E questo è un aspetto che può fare la differenza. Le corrette rotazioni consentiranno all'Inter di arrivare in condizioni fisiche giuste allo sprint finale.