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fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Arbitri? Stabilito che Rocchi non ha favorito l’Inter: anzi, quell’anno…”

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Zazzaroni: “Arbitri? Stabilito che Rocchi non ha favorito l’Inter: anzi, quell’anno…”

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Sul canale del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così dell'inchiesta legata al mondo arbitrale
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sul canale del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così dell'inchiesta legata al mondo arbitrale: "Io spero solo archivino in fretta. Io sono assolutamente innocentista nei confronti di Rocchi: ha perso il lavoro non avendo commesso reati.

Rocchi

E' stabilito che non ha favorito l'Inter, peraltro quell'anno perse pure lo scudetto. Stiamo spiegando cosa sta succedendo sulle designazioni: hanno tolto il discorso delle bussate, non aveva senso. La gogna mediatica l'ha ammazzato: non hanno trovato niente, spero di recuperare l'immagine oltre al lavoro.

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Ho parlato con tante persone che lo conoscono e tutti hanno riconosciuto in lui grande correttezza e onestà. Ha sparato qualche cazzata al telefono? Ma coi suoi. Io rispetto il lavoro dei magistrati, però quest'inchiesta mi ha lasciato veramente di gelo: può capitare a chiunque finire come sta finendo Rocchi. E non è una difesa dell'Inter perché a me non frega niente".

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