Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'ottimo lavoro fin qui svolto dal tecnico dell'Inter Chivu
"Chivu mi sta piacendo tantissimo. Abbiamo detto della comunicazione bianca, l'Inter ha Dumfries fuori 4 mesi. Lo hai sentito mai parlare di Dumfries? Questa cosa è un valore. Non dare alibi alla squadra. Togliere Luis Henrique non era un messaggio alla società, ma alla squadra: vincete sta partita se no so ca...."
