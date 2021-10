Sorrentino: “Handanovic quando sbaglia fa notizia. Un po’ di concorrenza può fargli bene”

L'ex portiere del Chievo, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato del momento del capitano dell'Inter

"Maignan primo anno in Italia, da portiere del Milan non è mai semplice, sta dimostrando di essere un portiere pronto, sveglio e attento. Gigio è tra i 2-3 portieri più forti al mondo, con i paragoni con lui ci andrei cauto. Quando Handanovic sbaglia fa notizia perché ci ha abituato a un rendimento alto, ultimamente qualche errore grossolano. Non credo sia un discorso di età, ma di testa. Magari il fatto di mettergli dietro un portiere di pari livello può dargli quella spinta in più"