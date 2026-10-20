Al momento Spalletti non sarebbe in discussione ma sono giorni che si parla di un possibile ritorno dell'ex Juve in panchina

Eva A. Provenzano
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"Adesso, chissà. Di sicuro la sua è un'ombra ingombrante e qualitativa: chi non vorrebbe un allenatore che ha vinto praticamente ovunque sia andato, rivitalizzando ambienti depressi e quasi rassegnati? Lo aveva fatto anche alla Juventus, quando si era seduto sulla panchina dei sogni nell'estate 2011, rimanendoci poi per tre stagioni e vincendo altrettanti scudetti. Conte tornerebbe di corsa e non è un mistero per nessuno: a Torino tuttora, la sua juventinità è fuori discussione e, dopo le furibonde litigate con Andrea Agnelli e John Elkann, i rapporti si sarebbero (più o meno) normalizzati strada facendo". Così il quotidiano Il Giornale parla del possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus.

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Spalletti
Getty Images

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"Spalletti però al momento non pare in discussione, pur se a un anno esatto dal suo arrivo il bilancio è insoddisfacente e la sua Juve ha un punto in meno di quella di Tudor dopo sette giornate di campionato: proseguire con questa media non sarà in ogni caso possibile e quindi chissà che dalla Continassa non possa partire una telefonata nel caso in cui le cose precipitassero ulteriormente", aggiunge lo stesso quotidiano.

L'unico rischio è che Conte nel frattempo possa trovare l'accordo con lo United dove Carrick in discussione, 7 punti in 7 partite in questo inizio di stagione. E l'ex allenatore dell'Inter nelle scorse settimane aveva parlato proprio della sua voglia di tornare in una squadra con una storia un po' appannata. I tifosi bianconeri hanno drizzato le antenne da tempo.

(Fonte: Il Giornale)

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