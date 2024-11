Spollon: “Vedo enorme potenziale in Bisseck. L’Inter dietro sbanda ma…”

«Non sono juventino e neanche interista come te sfacciatamente». Così Zazzaroni ha introdotto a Radio Dee Jay Pierpaolo Spollon, noto attore italiano (ha recitato in DOC, la serie con Luca Argentero) e tifosissimo dell'Inter. «Sono proprio tifosissimo dell'Inter, non vado sempre allo stadio, ma ho il sangue nerazzurro se mi controllano», ha sottolineato.