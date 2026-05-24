"Giocatore chiave per il Brugge": Voetbalnieuws spiega che c'è anche il centrocampista tra i candidati del premio 'Talento dell'anno' della JPL

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 19:16)

In Belgio sono ormai in tanti convinti che Aleksandar Stankovic sia stato solo di passaggio al Brugge e in pratica confermano le indiscrezioni che arrivano dall'Italia e che parlano di un'Inter convinta a riacquistare, per 23 mln come negli accordi al momento della cessione al club belga (per 9 mln incassati nell'estate del 2025), già nella prossima sessione di mercato.

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Intanto i commenti su di lui si sprecano: in tanti lo incensano per come ha saputo adattarsi e ritagliarsi spazio al Brugge che gli ha dato spazio e la possibilità che voleva dopo gli anni nel settore giovanile dell'Inter e dopo il prestito al Lucerna. Il centrocampista classe 2005 risulterebbe tra i candidati del premio come miglior talento della Jupiler Pro League, campionato belga. Un premio vinto in passato da calciatori come Vincent Kompany, Axel Witsel e Youri Tielemans.

Su Voetbalnieuws, sito sportivo belga, si legge: "Lunedì sera, i protagonisti della scorsa stagione saranno nuovamente celebrati ai Pro League Awards. In quell'occasione verrà anche annunciato il premio "Talento dell'anno". Questo riconoscimento ha acquisito un valore significativo, considerando che il campionato belga si sta sempre più configurando come un campionato di sviluppo e tenendo conto dei numerosi talenti di alto livello che calcano i campi belgi ogni anno. Non c'è sorprendentemente De Cat. Altri ragazzi hanno ricevuto più voti e tra questi ci sono ad esempio, il neo campione Aleksandar Stankovic (20), giocatore chiave del Club Brugge. O Annan Khalaili (21), forse il miglior giocatore dell'Union della stagione. E Kos Karetsas (18) che potrebbe anche vincere il premio prima di lasciare il KRC Genk per un club dei principali campionati europei".

(Fonte: Voetbalnieuws.be)