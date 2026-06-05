Il club belga saluta il centrocampista con un comunicato apparso sul proprio sito: "Le sue prestazioni non sono passate inosservate"

Gianni Pampinella Redattore 5 giugno - 15:00

Un anno dopo, Aleksandar Stankovic torna all'Inter. Il centrocampista ha registrato una crescita notevole in Belgio dove ha fatto vedere cose importanti e imponendosi fin da subito nell'undici titolare, tanto che è stato votato "Talento della stagione" da Nieuwsblad. Stankovic firma un contratto che lo legherà all'Inter fino al 2031. Intanto con un comunicato, il Bruges saluta il giocatore.

"Stanković (20) è entrato a far parte del Club Brugge nell'estate del 2025. Il centrocampista serbo ha disputato un'ottima stagione con i Blauw-Zwart e ha giocato un ruolo fondamentale nella conquista del titolo nazionale. In totale, ha disputato 55 partite con i Blauw-Zwart, segnando 9 gol e fornendo 5 assist. Nella Jupiler Pro League ha giocato 39 partite (6 gol, 2 assist), mentre ha collezionato 14 presenze in UEFA Champions League (3 gol, 2 assist). Nella Croky Cup ha aggiunto al suo bottino 2 partite e 1 assist".

"Le sue prestazioni non sono passate inosservate. Stanković è stato votato "Talento della stagione" da Nieuwsblad dai suoi colleghi, allenatori e dirigenti del club ai Pro League Awards. Inoltre, ha vinto numerosi premi, tra cui i trofei di Giocatore del mese e Uomo partita. Ora, come previsto dall'accordo di trasferimento originale, Stanković torna all'Inter". Sui social il club belga ha poi postato un video con le migliori giocate del serbo. "Vai e spacca tutto!", l'incoraggiamento del Bruges.