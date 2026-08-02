Il sogno è sempre stato uno, tornare a vestire la maglia dell'Inter. Aleksandar Stankovic non lo ha mai nascosto, lo ha ribadito in ogni intervista e lo ha confermato anche il padre, Dejan. "Alla fine ho capito perché ha preso la decisione di tornare all'Inter. Era il suo sogno, qualcosa che portava dentro fin da bambino", ha detto Deki. Adesso arriva la parte più difficile, convincere il club che in questa squadra ci può stare, eccome.

"Aleksandar Stankovic stuzzica i sogni dei tifosi dell'Inter. Di nuovo a Milano dopo le ottime esperienze al Lucerna e al Bruges, il classe 2005 sembra davvero pronto per essere protagonista in nerazzurro. Lo è già stato nelle giovanili fino in Primavera, cresciuto accanto a Pio Esposito e formato da Cristian Chivu, compagno di squadra e allenatore anche in questo suo ritorno a casa. Centrocampista con carisma e senso del gol, ricorda molto suo padre Dejan, bandiera da 326 presenze e 42 reti con l'Inter. Emularlo sarà difficile, ma lui non sembra avere paura di provarci. Al mondo nerazzurro lo legano già tanti ricordi preziosi", sottolinea Sky Sport.

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"Dopo una stagione di alto livello, è stato riacquistato per 23 milioni di euro, sfruttando la clausola di recompra prevista. Dal primo giorno è in ritiro con la sua vecchia/nuova squadra ed è stato il migliore in campo nell'amichevole vinta ai rigori contro il Manchester City. Ha giocato a centrocampo, davanti alla difesa, mostrando ottime capacità in interdizione e palla al piede. Si è inserito in avanti, ha avviato l'azione del pareggio di Pavard con un bel cross e ha sfiorato il gol con un tiro di destro. In effetti, sembra ricordare qualcuno".

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"Spesso i figli non vogliono essere paragonati ai padri. Ed è giusto, per evitare di alimentare troppe aspettative. Eppure Aleksandar non sembra temere il confronto, anzi. Non è un caso che sia al Bruges lo scorso anno che all'Inter ora abbia scelto i due numeri di maglia del padre in nerazzurro, il 25 (indossato nei primi mesi dopo il suo arrivo a gennaio 2004), e il 5, quello portato per tutto il resto della carriera. Se Dejan ha giocato come mezzala, trequartista o esterno, Aleksandar si specializza davanti la difesa. Tanto che a volte viene usato anche come centrale nella difesa a tre. Un ruolo di responsabilità. Senso della posizione, recupero palla e tiro da fuori sono le sue qualità migliori. La crescita di Aleksandar come giocatore si è intrecciata con quella di Chivu come allenatore".

(Sky Sport)