Con John Stones l'Inter porta in Serie A un difensore di assoluta qualità ed esperienza. L'inglese è il primo tassello di una difesa rimasta orfana di De Vrij e Acerbi. La FIFA presenta così il giocatore: "Esperienza, affidabilità e tanta qualità. In due parole: John Stones. L'Inter ha colto l'occasione per rinforzare una difesa destinata a cambiare volto, considerando le partenze di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, ingaggiando lo svincolato ex difensore del Manchester City. La firma del calciatore inglese rappresenta un innesto di grande valore per il presente nerazzurro, proprio perché Cristian Chivu cercava un difensore con le sue caratteristiche. Stones aveva lasciato il Manchester City a fine stagione e ha deciso di trasferirsi all’estero per scoprire una nuova cultura calcistica e non solo".

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"Uno dei giocatori più importanti dell’era moderna del Manchester City, John Stones ha vissuto dieci stagioni da protagonista con la squadra di Pep Guardiola. E proprio con l’addio dell’allenatore che lo ha voluto al City nel 2016, John Stones ha terminato il suo rapporto con il club inglese. Il principale limite di Stones nelle ultime stagioni è stata la continuità fisica. È il motivo per cui il difensore inglese ha giocato relativamente poco nelle ultime due stagioni e non è stato un titolarissimo ai Mondiali appena giocati in Nord America. Tuttavia, la sua esperienza è stata fondamentale per Tomas Tuchel e la sua squadra, che ha conquistato la medaglia di bronzo, battendo la Francia nella finale per il terzo posto".

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Cosa può dare Stones all’Inter

"Nel sistema di Cristian Chivu, Stones potrebbe agire sia da centrale sia da braccetto destro in una difesa a tre. La sua capacità di rompere la prima linea di pressione palla al piede e di costruire dal basso rappresenta una qualità preziosa per un'Inter che vuole mantenere il possesso e iniziare l'azione con pulizia tecnica. La sua duttilità, inoltre, offre al tecnico diverse soluzioni tattiche nel corso della partita. John Stones rappresenta una soluzione pronta per alzare il livello qualitativo della difesa dell’Inter. L'incognita resta la tenuta fisica ma una cosa è certa: Chivu si è assicurato uno dei difensori più raffinati della sua generazione".