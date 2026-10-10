Andrea Stramaccioni, ex allenatore, ha parlato così dopo la vittoria per 3-0 dell'Inter contro il Parma, elogiando a lungo Pio Esposito
VIDEO / Altobelli: "Pio Esposito top, lo considero un mio erede. L'Inter in Champions..."
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Intervenuto a DAZN, Andrea Stramaccioni, ex allenatore, ha parlato così dopo la vittoria per 3-0 dell'Inter contro il Parma, elogiando a lungo Pio Esposito: "Noi abbiamo scherzato e ironizzato sul fatto che in panchina ci fossero Bastoni, Barella, Akanji e Lautaro: questo testimonia che l'Inter va oltre gli undici titolari.
Ci sono giocatori che danno una profondità di rosa senza che ci sia stato un reale apporto della campagna acquisti: questa è l'Inter che acquista profondità con l'aiuto della squadra dell'anno scorso. Pio Esposito? Questo giocatore è diventato internazionale per l'età e per la tipologia: non ce ne sono tanti al mondo con queste caratteristiche.
Abbiamo penuria dei numeri 9, lui incarna il centravanti che lavora spalle alla porta ma anche con qualità tecniche. E poi ha umiltà: alcune volte poteva calciare, invece ha servito pienamente la squadra. Vi lancio questa riflessione: è un centravanti che al mondo, per tipologia, ce ne sono pochi".
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