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Inter, 71′ di gioco per Sucic con la Croazia nell’amichevole contro il Belgio
Il centrocampista nerazzurro è sceso in campo dal primo minuto nella partita pre Mondiale della sua Nazionale
Impegno internazionale per Petar Sucic: il centrocampista dell'Inter, sceso in campo da titolare nell'amichevole pre Mondiale tra la sua Croazia e il Belgio (vinta da Lukaku e compagni con il punteggio di 0-2), ha giocato 71 minuti, venendo poi sostituito da Kramaric. Il nerazzurro ha agito da trequartista alle spalle dell'unica punta Musa, sulla stessa linea di Baturina, calciatore del Como.
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