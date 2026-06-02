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Inter, 71′ di gioco per Sucic con la Croazia nell’amichevole contro il Belgio

Inter, 71′ di gioco per Sucic con la Croazia nell’amichevole contro il Belgio - immagine 1
Il centrocampista nerazzurro è sceso in campo dal primo minuto nella partita pre Mondiale della sua Nazionale
Fabio Alampi Redattore 

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Impegno internazionale per Petar Sucic: il centrocampista dell'Inter, sceso in campo da titolare nell'amichevole pre Mondiale tra la sua Croazia e il Belgio (vinta da Lukaku e compagni con il punteggio di 0-2), ha giocato 71 minuti, venendo poi sostituito da Kramaric. Il nerazzurro ha agito da trequartista alle spalle dell'unica punta Musa, sulla stessa linea di Baturina, calciatore del Como.

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