Il giocatore, che è in prestito al club francese dall'Inter, dopo la sconfitta ai rigori ha parlato ai microfoni dei media francesi. Ma è finito nel mirino dei tifosi sui social

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 14:52)

Il PSG ha vinto la finale di Supercoppa di Francia contro il Marsiglia. Là gioca in prestito dall'Inter Benjamin Pavard, il difensore francese che alla fine del mercato estivo si è trasferito in Francia facendo spazio ad Akanji nella rosa nerazzurra. Il giocatore francese, dopo la sconfitta ai rigori contro la formazione con cui ha perso con l'Inter anche la finale di Champions League, a fine gara ha detto: «Eravamo a tre minuti dal riportare il trofeo a Marsiglia. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo pressato bene, abbiamo avuto molte occasioni. Quel gol preso alla fine ci fa incazzare. Prendo gli aspetti positivi di questa partita e sono molto orgoglioso dei miei compagni, di quelli che hanno iniziato da titolari e di quelli che sono entrati in un secondo momento. Sono orgoglioso della squadra».

«Fa male, fa davvero male. In effetti, è quello che ho detto a Lucas (Hernandez.ndr) prima della fine, che sono stati molto fortunati. Soprattutto perché abbiamo giocato davvero una grande partita. Abbiamo pressato bene, anche con la palla, e penso che abbiamo fatto delle ottime cose tatticamente. Dobbiamo essere fieri e andare avanti a testa alta», ha aggiunto. «Se ha pesato l'esperienza del PSG nelle finali?Sì, forse, ma impariamo anche dai nostri errori. Il secondo gol era evitabile e sta a noi non ripetere quel tipo di errore. Dobbiamo andare avanti e imparare da questa esperienza. Siamo migliorati dall'inizio della stagione», ha concluso il calciatore.

Pavard aveva voluto sottolineare con il suo connazionale proprio la forza del Marsiglia e quello che aveva dimostrato in campo. Ma proprio quello scambio di battute con Lucas Hernandez è finito nel mirino dei tifosi del Marsiglia che hanno attaccato il giocatore. "Perché Pavard ride con Hernandez quando abbiamo appena ricevuto una giga umiliazione? Cosa pensa quando lo fa, onestamente?", ha scritto un tifoso su X.

Altri hanno tagliato le immagini dello scambio di battute tra i due calciatori per scrivere a Benatia: «Questo è successo subito dopo la sconfitta. Questo tizio - ha scritto un altro tifoso riferendosi al calciatore - non ha niente da fare tra noi. Non rispetta il club. Pavard vattene».

«All'inizio ero contento del suo arrivo - scrive un altro tifoso - ma mi sta deludendo. Non bisogna rinnovare il suo contratto, fuori dai piedi». E altri aggiungono: «Non piace neanche a me, si è fatto surclassare per tutta la partita da Kvara». «Non sarà un due a due e una sconfitta ai rigori che lo annienterà. Pavard ha perso cinque a zero una finale di CL», ha concluso qualcun altro.