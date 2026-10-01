La Supercoppa Italiana 2026 si disputerà in gara unica il 22 dicembre 2026 a San Siro alle ore 21:00: Inter e Lazio si affronteranno al Meazza nella trentanovesima edizione della Supercoppa, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup. Lega Calcio Serie A ha ufficializzato con un comunicato la data, l'orario il luogo e il regolamento del match.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

IL FORMAT

La competizione si svolgerà in gara unica, e sono previsti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno in caso di pareggio al termine dei 90' regolamentari. Se anche dopo i supplementari il risultato dovesse rimanere in parità, a decidere la sfida saranno i calci di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

Durante la gara sarà consentita l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari sarà consentita una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Sempre e solo nel caso di disputa dei tempi supplementari, sarà altresì consentito effettuare un'ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei.

IL REGOLAMENTO SULLE DIFFIDE

Nel comunicato di Lega Calcio Serie A sul regolamento della Supercoppa Italiana viene spiegata la gestione di eventuali squalifiche per calciatori diffidati nel match precedente alla Superoppa in questo modo:

Un calciatore/tecnico in diffida e ammonito nella giornata di Campionato precedente la Supercoppa, sconterà la squalifica nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa.

Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente la gara di Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di Campionato successiva/e alla suddetta gara.

Un calciatore/tecnico in diffida prima della gara di Supercoppa, che venga ammonito in occasione della suddetta gara, sconterà la squalifica nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa.

Un calciatore/tecnico espulso in occasione della gara di Supercoppa, sconterà la squalifica nella/e gara/e di Campionato successiva/e alla stessa.

INTER-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV

L'EA SPORTS FC Supercup tra Inter e Lazio, in programma martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset.