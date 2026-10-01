Sono previsti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno in caso di pareggio al termine dei 90' regolamentari

Daniele Mari
Simonelli

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La Supercoppa Italiana 2026 si disputerà in gara unica il 22 dicembre 2026 a San Siro alle ore 21:00: Inter e Lazio si affronteranno al Meazza nella trentanovesima edizione della Supercoppa, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup. Lega Calcio Serie A ha ufficializzato con un comunicato la data, l'orario il luogo e il regolamento del match.

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IL FORMAT

La competizione si svolgerà in gara unica, e sono previsti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno in caso di pareggio al termine dei 90' regolamentari. Se anche dopo i supplementari il risultato dovesse rimanere in parità, a decidere la sfida saranno i calci di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

La Supercoppa Italiana 2026 si disputerà in gara unica il 22 dicembre 2026 a San Siro alle ore 21

Durante la gara sarà consentita l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra, utilizzando al massimo tre interruzioni, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Nell’eventualità di disputa dei tempi supplementari sarà consentita una quarta interruzione, oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Sempre e solo nel caso di disputa dei tempi supplementari, sarà altresì consentito effettuare un'ulteriore sostituzione fino ad un massimo di sei.

IL REGOLAMENTO SULLE DIFFIDE

Nel comunicato di Lega Calcio Serie A sul regolamento della Supercoppa Italiana viene spiegata la gestione di eventuali squalifiche per calciatori diffidati nel match precedente alla Superoppa in questo modo:

  • Un calciatore/tecnico in diffida e ammonito nella giornata di Campionato precedente la Supercoppa, sconterà la squalifica nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa.

  • Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente la gara di Supercoppa o con una sanzione residua, sconterà la squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/e di Campionato successiva/e alla suddetta gara.

  • Un calciatore/tecnico in diffida prima della gara di Supercoppa, che venga ammonito in occasione della suddetta gara, sconterà la squalifica nella gara di Campionato successiva alla Supercoppa.

  • Un calciatore/tecnico espulso in occasione della gara di Supercoppa, sconterà la squalifica nella/e gara/e di Campionato successiva/e alla stessa.

INTER-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV

L'EA SPORTS FC Supercup tra Inter e Lazio, in programma martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset.

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