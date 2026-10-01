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Anche stamattina l'Inter di Cristian Chivu si è radunata ad Appiano Gentile per l'allenamento di giornata. Presente Yann Bisseck, al rientro dagli impegni con la nazionale. In gruppo, ma soltanto parzialmente, si è rivisto anche Hakan Calhanoglu, che ha ormai smaltito il risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra e presto sarà totalmente a disposizione.

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Nel frattempo, proseguirà anche nel suo percorso di riatletizzazione, così come sta facendo Federico Dimarco. Anche l'esterno nerazzurro, infatti, ha lavorato soltato in parte con il resto dei compagni.

L'unico fermo ai box è in questo momento John Stones. Il difensore inglese è un pochino più indietro rispetto ai compagni, ma ha ancora nel mirino la possibilità di risolvere il suo problema entro la fine dell'altra settimana, quando tornerà il campionato e l'Inter affronterà il Parma in casa. Più avanti saranno rivalutate le sue condizioni.