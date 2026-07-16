Nel corso della chiacchierata per il canale Youtube di “Business of Sport”, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato anche del Fair Play Finanziario. "Cerco di non ricordare quanto perdo, ma so quanto ho speso dei soldi del mio proprietario che me lo ricordano ogni giorno. Quando scherzavamo sulle regole del fair play finanziario, ho detto: "Non ho bisogno che la Uefa mi spieghi cos'è il fair play finanziario".

"I miei proprietario mi hanno parlato di correttezza finanziaria. Abbiamo speso una somma piuttosto consistente, ma crediamo che raggiungeremo il pareggio di bilancio e che a partire dalla prossima stagione non avremo più bisogno di iniezioni da parte dei proprietari. Ora siamo fuori dai paletti del Fair Play finanziario. Ci siamo incontrati con la Uefa e ne abbiamo parlato. Non abbiamo precedenti e siamo in una fase di crescita. Ho detto loro di non esitare, che la nostra intenzione è quella di diventare buoni membri dell’associazione ed essere un club modello anche sotto questo punto di vista. È una normale prassi aziendale, non vogliamo negoziare".