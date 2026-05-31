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Svizzera, vittoria nel test contro la Giordania: poco più di un’ora di gioco per Akanji
Il difensore dell'Inter è sceso in campo dal primo minuto nell'amichevole disputata dalla Nazionale elvetica
Prosegue la preparazione della Svizzera in vista del Mondiale. La Nazionale elvetica ha vinto il test amichevole organizzato contro la Giordania: 4-1 il risultato finale, grazie alle reti dal dischetto di Embolo e Xhaka e ai gol di Ndoye e Fassnacht. Poco più di un'ora di gioco per Manuel Akanji: il difensore dell'Inter, sceso in campo dal primo minuto, è stato sostituito al 62'.
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