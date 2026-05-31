Prosegue la preparazione della Svizzera in vista del Mondiale. La Nazionale elvetica ha vinto il test amichevole organizzato contro la Giordania: 4-1 il risultato finale, grazie alle reti dal dischetto di Embolo e Xhaka e ai gol di Ndoye e Fassnacht. Poco più di un'ora di gioco per Manuel Akanji: il difensore dell'Inter, sceso in campo dal primo minuto, è stato sostituito al 62'.