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Svizzera, vittoria nel test contro la Giordania: poco più di un’ora di gioco per Akanji

Svizzera, vittoria nel test contro la Giordania: poco più di un’ora di gioco per Akanji - immagine 1
Il difensore dell'Inter è sceso in campo dal primo minuto nell'amichevole disputata dalla Nazionale elvetica
Fabio Alampi Redattore 

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Prosegue la preparazione della Svizzera in vista del Mondiale. La Nazionale elvetica ha vinto il test amichevole organizzato contro la Giordania: 4-1 il risultato finale, grazie alle reti dal dischetto di Embolo e Xhaka e ai gol di Ndoye e Fassnacht. Poco più di un'ora di gioco per Manuel Akanji: il difensore dell'Inter, sceso in campo dal primo minuto, è stato sostituito al 62'.

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