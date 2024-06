Italia-Albania, Sylvinho: “Fermare Barella è molto difficile. Azzurri forti”

Sylvinho , il tecnico dell'Albania, ha parlato della gara contro l'Italia, sottolineando la forza della squadra di Spalletti. «L'Italia è forte, giocano dentro l'area, fuori, hanno ampiezza, le transizioni, si difendono benissimo. Siamo rimasti però in gara fino all'ultimo, ma noi siamo tattici, ci difendiamo bene e ripartiamo. Ci abbiamo provato. Abbiamo fatto la gara che avevamo preparato e siamo rimasti in gara fino alla fine», ha sottolineato il commissario tecnico.

«Potevamo anche pareggiare, abbiamo dato di più con i cambi, abbiamo corso tanto dietro la palla, ma l'Italia è forte, ha palleggiatori bravi. Fermare Jorginho non è semplice e con Barella ancora di più, è molto difficile. Abbiamo provato ma è una squadra difficile. Ora la prossima è per noi già cruciale. I ragazzi devono sfruttare questa occasione perché non è stato semplice arrivare qui. Impressioni sull'Italia? È una squadra forte, l'ho detto alla vigilia. È una squadra che si difende bene, è codificata, ha un centrocampo forte, con palleggiatori forti, in avanti ha giocatori che possono spaccare la partita in ogni momento. Sì, una squadra forte», ha aggiunto.