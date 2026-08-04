Ha fatto il giro del web la discussione dai toni forti tra Dominik Szoboszlai, Curtis Jones e Kostas Tsimikas. Intervistato da The Athletic, Szoboszlai ha minimizzato l'acceso scambio di battute avuto con il centrocampista seguito dall'Inter riguardo alla fascia di capitano dopo la partita della scorsa settimana contro il Wrexham a New York.

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"Non c'è mai stata una discussione tra noi tre", ha detto. "Abbiamo solo parlato di qualcosa in campo. Poi voi media l'avete ingigantita. La prossima volta riusciremo a farlo negli spogliatoi. Nessuno era arrabbiato con nessuno. È tutto chiarito. Siamo in pace".

(The Athletic)