Intervenuto negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha commentato così l'avvio di stagione dell'Inter

Intervenuto negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha commentato così l'avvio di stagione dell'Inter: "E' un'Inter rodata da tre anni: venerdì ha impressionato, ogni partita migliora e continua ad alzare il suo livello di gioco. E' più forte dell'anno scorso, ha preso giocatori per migliorare la rosa, ha sempre più consapevolezza, gioca un calcio spettacolare. E poi ha un Thuram che sale di livello in modo incredibile: è una squadra fortissima, gioca un calcio spettacolare. Sia Ausilio che Marotta sono persone pesanti, avere due figure così è molto importanti".