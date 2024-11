«Prestazione da scudetto contro il Venezia? Ho visto un'ottima Inter. Sono d'accordo con Lautaroquando dice che la squadra di Inzaghi gioca un bel calcio, attacca con tanti giocatori, crea tante palle gol, serve più cattiveria come serviva contro la Juve, soprattutto stasera per Thuram». Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juve, a Pressing ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter contro il Venezia.