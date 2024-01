Tacchinardi: “Inter forte, ma non imbattibile. Juventus, non avere rimpianti”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul duello tra Inter e bianconeri in testa alla classifica: "Io credo che la Juventus non debba avere rimpianti: l’Inter è forte, ma non imbattibile. Per questo, non aggiungere un rinforzo a gennaio in grado di alzare il livello nella corsa scudetto sarebbe un peccato".