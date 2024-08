Brutta notizia in casa Inter: Mehdi Taremi è stato costretto a fermarsi per un risentimento muscolare alla coscia sinistra, e dovrà così saltare i prossimi impegni amichevoli dei nerazzurri. Condizioni ancora da valutare, così come i tempi di recupero, anche se appare improbabile un suo utilizzo in occasione della prima giornata di campionato contro il Genoa.