Ospite del programma di Sky Sport, Calciomercato L'Originale, Gianfranco Teotino ha fatto il punto sul mercato dell'Inter. Per il giornalista il mercato nerazzurro è stato di consolidamento più che di rafforzamento. "Palestra è più forte di Spence al momento, però quest'ultimo è un giocatore in via di sviluppo, è cresciuto molto nell'ultima stagione, ha fatto bene ancor più in nazionale che al Tottenham dove non sempre è stato titolare".

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"Dei tre è quello che ha ancora margini di miglioramento. Stones è una roccia come dice il nome. Jones è un giocatore che si è affermato nel Liverpool, ha delle buone caratteristiche. Io tutto questo grande rafforzamento dell'Inter non lo vedo, vedo un consolidamento, ma non un rafforzamento. Non sono nemmeno così sicuro che Jones sia in assoluto un giocatore più forte di Frattesi. Non lo so se è più forte di Frattesi".