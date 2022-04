Inter Primavera, terzo gol consecutivo per Casadei: sono già 11 in campionato

Per il centrocampista nerazzurro sono 13 i centri stagionali contando anche la Youth League: numeri da attaccante

L'Inter Primavera non va oltre il pareggio interno per 1-1 contro il Napoli, ma in questo modo conquista il nono risultato utile consecutivo: la rete interista, ancora una volta, porta la firma di Cesare Casadei. Per il centrocampista nerazzurro si tratta del terzo gol consecutivo dopo quelli segnati contro Roma e Pescara (in mezzo la gara contro il Sassuolo saltata per squalifica). Il classe 2003 sale così a quota 11 centri in campionato, 13 in stagione contando anche la Youth League, confermandosi una volta di più miglior marcatore della squadra di Chivu.