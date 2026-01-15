Nella gara col Lecce la rete dell'attaccantino nerazzurro che ha sostituito il compagno che Chivu aveva schierato da titolare

15 gennaio 2026

La ThuLa non è più sola. Ieri, per la gara contro il Lecce, Chivu ha scelto Bonny da titolare accanto a Thuram. Una partita difficilissima che arrivava dopo il pari contro il Napoli che ha portato via tante energie alla squadra nerazzurra. E si è visto. A un certo punto l'allenatore nerazzurro ha rimescolato le carte per cercare di prendersi i tre punti.

È uscito Bonny, è entrato Esposito: l'Inter ha giocato con un insolito tridente, ha messo a punto un forcing che ha portato alla vittoria che serviva per piazzare il +6 in classifica dopo il pari della squadra di Conte contro il Parma. Il gol è nato da Esposito che aveva aperto per Lautaro: il portiere è riuscito a fermare l'argentino ma non il tap in dell'attaccante italiano che aveva il desiderio di segnare sotto la Nord un gol in campionato che potesse essere così importante. C'era andato vicino prima e ha anche sfiorato il raddoppio. Chivu lo ha abbracciato forte: lo conosce da quando era un bambino e i gol a San Siro li sognava nei campetti delle giovanili.

Lui e Bonny hanno cambiato l'attacco nerazzurro che l'anno scorso aveva meno risorse da cui attingere. Taremi e Arnautovic non erano riusciti a soddisfare le attese. I due giovani nerazzurri hanno già superato i due ex interisti quanto a produzione di gol in una stagione. Il giocatore iraniano a fine stagione ha fatto registrare 3 gol in totale e 9 assist, Arnautovic alla fine della scorsa stagione è arrivato a segnare 7 gol con 2 assist forniti ai compagni in totale. Insieme 10 gol in una stagione intera.

Alla fine del girone di andata della Serie A, Bonny ed Esposito (24 presenze, 8 da titolare) hanno segnato insieme 9 gol: 5 sono quelli di Angy (con 6 assist forniti) e 4 quelli di Pio (5 assist) che ha trovato il primo gol in Serie A col Lecce, un gol importantissimo. E tanti altri ancora se ne aspettano gli interisti che ieri hanno urlato con Piombo tutta la loro felicità per un gol da tre punti che possono fare la differenza. Come questo attacco rinnovato che ha cambiato l'Inter.