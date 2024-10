In Francia – Thuram torna da titolare col Belgio. L’idea di Deschamps…

Nella gara contro Israele non è stato impiegato perché col Torino aveva subito una botta alla caviglia. Precauzionalmente, Deschamps ha lasciato in panchina Marcus Thuram. Ma nella gara contro il Belgio il giocatore dell'Inter dovrebbe essere in campo da titolare. L'Equipe parla di lui e scrive: "Youssouf Fofana, Marcus Thuram, Warren Zaire-Emery si candidano per giocare la seconda gara dei Blues in questa pausa internazionale. E c'è l'idea di mettere dei punti fermi in questa nuova era".