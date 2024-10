Quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League per l'Inter, ma quanta fatica per avere la meglio sullo Young Boys. Tuttosport si focalizza sull'impatto avuto da Thuram e dagli altri subentrati: "I Cahiers de doléances nerazzurri si sarebbero allungati pure col rimpianto, grande così, per il rigore sciupato da Arnautovic se sul gong non ci avesse pensato Marcus Thuram a rimettere tutte le cose a posto, regalando la quinta vittoria consecutiva all'Inter tra campionato e Champions.