Sky – Tonali, l’Inter era in pole: il Milan sta facendo un percorso a sé e ci spera

“L’Inter era in pole. Il Milan non sta scavalcando i nerazzurri ma sta facendo un’offerta a se stante”. Questo è quanto riferisce a Skysport l’inviato a seguito dei rossoneri, Peppe Di Stefano, sulla corsa a Sandro Tonali. Se fino a qualche ora fa era più realistico pensare ad un’operazione già avanti per l’Inter adesso qualcosa sta cambiando. E dal noto canale satellitare aggiungono: “Il club milanista sta provando a fare un prestito oneroso con diritto di riscatto. Una quadra non è stata trovata, ma è un’operazione di fascino. Per un giocatore che piace ad Elliott perché italiano, giovane e rivendibile. Saranno giorni caldi. Maldini e Massara continuano a lavorare a tenere contatti con il mondo legato al giocatore e a Cellino. Il Milan ci spera, sembrava impossibile ma forse adesso per i rossoneri lo è un po’ meno”.

(Fonte: SS24)