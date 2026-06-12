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Totti: “Finale Coppa Italia persa con la Lazio? Se ci fossero state Inter o Milan…”

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"Quello che ho sempre detto è che contro i cugini è sempre una partita diversa, una partita a sé", dice Totti
Matteo Pifferi Redattore 

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Francesco Totti, intervistato da Betsson Sport, è tornato a parlare della finale di Coppa Italia persa nel 2013 contro la Lazio:

"Che è? Da come lo dici mi sembri laziale (risponde all'intervistatrice, che ammette di essere laziale, ndr). Partita non bella, per noi. Però quello che ho sempre detto è che contro i cugini è sempre una partita diversa, una partita a sé.

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Siete stati bravi e avete vinto per uno sbaglio nostro. Alla fine, stringendo il limone, abbiamo perso una finale. Se ci fossero state Lazio, Milan o Inter, sarebbe stato uguale"

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Non è pesata di più?

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"Mi è pesato in quel momento, in quel contesto, ma non perché ha vinto la Lazio. Se ci ripenso ogni tanto? Ormai no, basta. So' passati vent'anni quasi, 20 no però"

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