"Quello che ho sempre detto è che contro i cugini è sempre una partita diversa, una partita a sé", dice Totti

Matteo Pifferi Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 14:46)

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Francesco Totti, intervistato da Betsson Sport, è tornato a parlare della finale di Coppa Italia persa nel 2013 contro la Lazio:

"Che è? Da come lo dici mi sembri laziale (risponde all'intervistatrice, che ammette di essere laziale, ndr). Partita non bella, per noi. Però quello che ho sempre detto è che contro i cugini è sempre una partita diversa, una partita a sé.

Siete stati bravi e avete vinto per uno sbaglio nostro. Alla fine, stringendo il limone, abbiamo perso una finale. Se ci fossero state Lazio, Milan o Inter, sarebbe stato uguale"

Non è pesata di più? — "Mi è pesato in quel momento, in quel contesto, ma non perché ha vinto la Lazio. Se ci ripenso ogni tanto? Ormai no, basta. So' passati vent'anni quasi, 20 no però"