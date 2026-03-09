Riccardo Trevisani , giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby col Milan: "E' la vittoria per come è stata interpretata la partita: molto meglio dal Milan rispetto all'Inter. L'Inter non sa giocare le partite in questo modo farraginoso: o si esprime bene o va in difficoltà e questo succede da diversi anni.

Il Milan ha giocato troppo meglio, è stato superiore nella partita. C'è un tema che non si può non affrontare: se togliamo la Juve in cui c'è una macchia gigante, l'Inter di scontri diretti non ne vince uno. Comincia ad essere un problema ampio con due allenatori diversi. Lautaro assente? Sono due anni che non vince un big match e lui c'era, non è un tema di Lautaro".