"Chivu ha detto sarebbe bello parlare di calcio e non ogni volta andare su argomenti extra campo. Basta piagnistei. Mi ricorda Tom Cruise in Jerry Maguire. Ha detto perché i procuratori devono fare tutti questi soldi? È meglio guadagnare bene, vivere bene, ma stare attenti ai clienti. E l'hanno licenziato. Chivu ha detto una cosa talmente giusta in un mondo totalmente sbagliato che sono preoccupato per lui. E per la sua carriera.

Ha giocato meglio della Juve a Torino e ha perso, ha giocato 60' su 90' meglio del Napoli e ha perso. Ha vinto solo con la Roma e non meritava. I big match ci riportano all'Inter che ha finito la stagione. Occhio alle dichiarazioni, che sposo in pieno di Chivu. Se il tuo dirigente dice una cosa e tu dici il contrario dopo 10', potresti non essere salvato quando le sconfitte dovessero aumentare. Sarebbe sbagliato se pagasse un giorno mai queste dichiarazioni speciali. Spero che tutto il mondo ragioni come Chivu, ma sono molto preoccupato per lui".