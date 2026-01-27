FC Inter 1908
Il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione del Milan in casa della Roma e le chance scudetto dei rossoneri
Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione del Milan in casa della Roma e le chance scudetto dei rossoneri:

"Roma-Milan bellissima esercitazione attacco contro difesa, ma quasi sempre vince la difesa. Io credo che il Milan possa assolutamente giocare meglio di così. Ha lo status di giocatori per poter giocare meglio, decide di giocare male, ma finché Maignan para anche le farfalle che volano non ci saranno problemi ad andare avanti, quando non parerà o gli avversari saranno più bravi le cose andranno meno bene. La Roma ha sbagliato tanto, ma è Allegri che dice a Malen tira fuori o è assolutamente randomica la cosa.

Alla Juve si diceva che erano tutti scarsi, poi è arrivato il duca di Certaldo e ora è cattiva, gioca bene, fa punti, diverte. Quindi cosa cambia? L'allenatore, io ti dico che il Milan può giocare meglio di così, ne sono sicuro. Il Milan vale 80 punti, se l'Inter ne fa 82 il Milan rimane in corsa, se l'Inter ne fa 90 non vede avversari". 

