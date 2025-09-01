"Rigore? Ci si può andare in un'altra maniera contro all'avversario, Dumfries non sta guardando niente np palla ne avversaro. Se mi dite che questo è un difensore concentrato, secondo me parliamo di un'altra cosa. Sono rigori brutti da dar, ma se stai col braccio come un airone è facile che non sai cosa sta succedendo, vieni colpito e danno rigore. Dumfries ha difeso in una maniera raccapricciante. Poi è sfortunato i rigori sono brutti, il var, la rava e la fava, ma l'atteggiamento difensivo di Dumfries è osceno, pessimo. Vi sembra concentrato? Non lo è, punto, rigore