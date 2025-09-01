Il giornalista Riccardo Trevisani, ospite del programma Mediaset Pressing, ha parlato della partita persa dall'Inter e dell'episodio del rigore di Dumfries
Trevisani: “Dumfries, difesa raccapricciante. Inzaghi non faceva cambi? Chivu 4 punte e…”
"Rigore? Ci si può andare in un'altra maniera contro all'avversario, Dumfries non sta guardando niente np palla ne avversaro. Se mi dite che questo è un difensore concentrato, secondo me parliamo di un'altra cosa. Sono rigori brutti da dar, ma se stai col braccio come un airone è facile che non sai cosa sta succedendo, vieni colpito e danno rigore. Dumfries ha difeso in una maniera raccapricciante. Poi è sfortunato i rigori sono brutti, il var, la rava e la fava, ma l'atteggiamento difensivo di Dumfries è osceno, pessimo. Vi sembra concentrato? Non lo è, punto, rigore
Protesta Lautaro molto molto al limite. L'Inter lì non riusciva a far ela partita, ha cominciato sull'onda lunga di Inter-Torino, ha pensato di vincere 5-0, l'episodio Dumfries ha stravolto la partita e non ha più trovato le stesse energie del Torino. Fino all'anno scorso si diceva: se quando perdi provi a mettere dentro più attaccanti, fa i cambi, Inzaghi non fa mai i cambi. Oggi è entrata la terza e la quarta punta e l'Inter non ha rimontato, non ci sono soluzioni magiche.
