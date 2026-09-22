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Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del lavoro di Cristian Chivu all'Inter: "Con Fabregas all'Inter e Chivu al Como i rendimenti sarebbero gli stessi? E' una domanda quasi irrispondibile. Fabregas non sarebbe arrivato con l'umiltà con cui è arrivato Chivu a prendersi l'Inter.

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Credo abbia rifiutato anche perché, oltre a non sentirsi pronto per una panchina così, volesse restare in un contesto che gli permetta di fare tutto quello che desidera. Chivu ha trovato una macchina davvero grandiosa e l'ha gestita cercando di cambiare qualcosa ma su una rosa molto forte e con davvero poco da sistemare.

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Direi che la risposta è: non lo so ma i lavori sono diversi. Fabregas ha creato una cosa da zero, Chivu ha gestito una cosa che già andava bene. E vuol dire essere molto bravi. Fabregas all'Inter non avrebbe tenuto il lavoro di Inzaghi e si sarebbe persa una cosa magnifica: l'Inter ha giocato un calcio che si vede raramente in Italia e ancora lo gioca. Se tu per mettere il tuo marchio cambi tutto, non è detto che vada bene".