"Nelle ultime sette in campionato Leao è stato fuori 4 volte. Siamo proprio nella follia, il metaverso del pallone. Il giocatore più forte della squadra viene messo in panchina quattro volte nelle ultime sette per far giocare uno che non ha mai preso sei in una partita, che è Joao Felix. Siamo proprio fuori di testa, è una cosa che non c'entra niente col pallone. Io spero che venga ricattato per non farlo giocare. Una cosa che abbia un senso extra calcistico, perché se la scelta è calcistica non può finire la stagione.