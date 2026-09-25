Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto a Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, è tornato così sul pareggio di sabato tra Roma e Inter: "Più rivedo e la partita e più penso che i crampi dei difensori della Roma siano merito degli attaccanti dell'Inter. Se io alla Roma prenderei uno tra Lautaro e Thuram al posto di Malen? Solo Lautaro, tutti e due no.

Getty Images

Non credo che negli undici tra Inter e Roma ci sia questa parità, l'Inter è più forte negli undici e molto di più nella rosa. Però ogni tanto si distrae, mi dà la sensazione è che ogni tanto si stufa di essere forte. Quando Mkhitaryan dice ingiocabili, non lo fa per fare lo sborone: lo pensa veramente perché è la verità.

Getty

Nelle prime 4 giornate hanno fatto 100 tiri in porta, ci sono squadre che non li fanno in un campionato: l'Inter è una squadra mostruosa ma conscia della propria mostruosità ogni tanto si addormenta. Deve lavorare l'allenatore e devono essere bravi i leader: quattro volte 0-2 è un alert grosso, non va bene".