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Inizio importante di stagione per Davide Frattesi alla Lazio: il centrocampista è potuto tornare ad esprimersi ad alti livelli dopo le difficoltà all'Inter. Ma perché non è mai riuscito a ritagliarsi il giusto spazio? La risposta la dà La Gazzetta dello Sport: "La questione appare un mix fra caratteristiche tecniche e tattica. Perché la filosofia di gioco di Inzaghi prima e Chivu poi comporta un palleggio piuttosto continuo nell'arco dei 90', e Frattesi diventava profondamente più utile a gara in corso con l'input di creare pericoli con i suoi inserimenti piuttosto che nella gestione del pallone.

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Un ruolo più congeniale a Nicolò Barella, con cui Davide condivideva il ruolo. Una concorrenza decisamente difficile da superare, per caratteristiche pure con Zielinski forse più adatto al palleggio persino rispetto a Barella. E quando una squadra ottiene risultati importanti, logico è cercare di modificarla il meno possibile. Quindi in compagnia dell'intoccabile Calhanoglu in regia stazionava Barella da un lato ed uno tra Zielinski e l'infinito Mkhitaryan.

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Un altro profilo sempre importante per l'Inter nella scorsa stagione, sempre prezioso, altrettanto difficile da superare nelle gerarchie. A Roma, Frattesi ha finalmente ritrovato ciò che cercava: un ruolo da protagonista, responsabilità, una collocazione tattica cucita per lui su misura. Ecco spiegati i motivi delle difficoltà all'Inter nell'ultima stagione, frenato da un paio di infortuni di troppo e quando pure qualche motivazione era venuta meno, e dell'exploit biancoceleste. Per la gioia di Gattuso... e di Mancini".