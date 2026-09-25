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MANCHESTER CITY COLPEVOLE

Il Manchester City è stato giudicato colpevole per quasi tutte le accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Lo riferisce il Times.

Le sanzioni non sono ancora state decise e, al momento, tutte le opzioni restano sul tavolo. Il club è atteso al ricorso.

Secondo fonti informate sul procedimento, citate in forma anonima perché non autorizzate a parlare pubblicamente, il City sarebbe stato riconosciuto colpevole per 114 delle 115 contestazioni.

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Un portavoce del Manchester City ha dichiarato a The Athletic:

Il procedimento della Premier League è ancora in corso, con elementi significativi che devono essere completati, ed è soggetto a rigorosi obblighi di riservatezza. La posizione del Manchester City FC resta quindi coerente con quanto espresso dal club nel comunicato del febbraio 2023.

Il club ha rispettato diligentemente il giusto procedimento per otto anni, sulla base del presupposto che il consiglio e la dirigenza della Premier League avrebbero agito come un organismo regolatore indipendente, imparziale ed equo, libero da influenze di parte».

Nel comunicato del febbraio 2023, il City aveva detto di essere «sorpreso» dalle accuse e aveva accolto positivamente la possibilità che la vicenda fosse esaminata da una commissione indipendente, chiamata a valutare «in maniera imparziale l’ampia mole di prove inconfutabili a sostegno della posizione del club».

Come si è arrivati fin qui

Il Manchester City era stato deferito al termine di un’indagine relativa a presunte violazioni commesse tra il

L’inchiesta era partita dopo la pubblicazione, nel novembre 2018, da parte del quotidiano tedesco Der Spiegel, di alcuni documenti finanziari riservati relativi al club.

La Premier League aveva accusato il City di non aver fornito informazioni finanziarie accurate e di non aver comunicato correttamente alcuni dettagli riguardanti i pagamenti a giocatori e allenatori.

Tra le contestazioni figuravano anche violazioni delle norme UEFA sul Fair Play Finanziario e delle regole della Premier League sulla sostenibilità e redditività dei club, le cosiddette PSR.

Il Manchester City ha sempre respinto tutte le accuse.

Sotto la proprietà dello sceicco Mansour, il cui Abu Dhabi United Group ha acquistato il club nel 2008, il City ha conquistato otto Premier League, quattro FA Cup, sette Coppe di Lega e una Champions League.

Sei di questi trofei sono arrivati dopo l’apertura formale del procedimento.

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