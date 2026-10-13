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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato di Roma-Real Madrid, ricordando anche l'esordio dei Blancos contro l'Inter:

"La cosa da capire è cosa farà la Roma e che serata avranno Mbappé, Bellingham e Vinicius. Se il Real è in condizione e i suoi astri stanno molto bene, sarà complicato per la Roma. Abbiamo visto anche Real Madrid-Inter, è stata una buona Inter, poteva anche pareggiarla ma è stata anche un'Inter che poteva perdere con tre o quattro gol di scarto.

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La partita del Bernabeu è andata in maniera ondivaga. Se abbiamo acclarato che l'Inter con la Roma se la gioca e l'abbiamo visto nello scontro diretto, vuol dire che anche la Roma se la può giocare col Real Madrid ma anche può rischiare, come l'Inter, di perdere malamente.

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Poi sulla partita singola questo discorso vale, sul lungo periodo vediamo che l'Inter ha risorse più ampie e una facilità impressionante di vincere le partite. Sulla partita secca, la Roma se la può giocare col Real, servono però i 60' di Roma-Inter per la Roma"