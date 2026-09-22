Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso dell'ultima diretta di Tutti in the Box, Tommaso Turci, bordocampista di DAZN, ha parlato così del pareggio dell'Inter sul campo della Roma: "Una cosa che non mi è piaciuta e sta passando in secondo piano è l'atteggiamento iniziale dell'Inter nelle ultime partite: è un problema in questo momento mascherato dalla grandissima disponibilità che hanno i grandi campioni nel trascinare e nel riuscire a ribaltare il risultato.

Getty Images

Quello che vi lancio dall'Olimpico è perché questa squadra fa così fatica ad entrare in partita mentalmente dal 1': ci sono secondo me un po' di strascichi dell'Inter di Inzaghi con approcci un po' supponenti e un po' troppo sicuri. Perché la squadra è forte e sono consapevoli. Ma se guardiamo il primo tempo della Roma e i gol subiti dall'Inter, l'Inter ha difeso male: non è stata sull'uomo e concentrata, attenta, cattiva. Sembrava quasi subire l'attacco della Roma dicendo "tanto noi piano piano entriamo e la riprendiamo".

Getty

C'è un abisso dal punto di vista mentale tra l'Inter del primo e del secondo tempo: e non è un discorso tecnico e tattico, ma di testa. E quello che sta succedendo è mascherato tanto dai risultati: perché la leadership dei campioni ti mascherano un difetto che ti porti dietro e che Chivu a fine primo tempo ha manifestato alla squadra con toni anche duri. Il primo tempo con la Roma è stato mascherato dalla capacità dei grandissimi giocatori dell'Inter, soprattutto lì davanti: ma vi lancio questo spunto perché a volte ci fermiamo al risultato. L'Inter ha 13 punti non giocando grandi spezzoni di gare subendoli passivamente: e questo è un tema da portare avanti".