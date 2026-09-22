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E' andato in scena ieri a Lissone l'incontro tra gli allenatori di Serie A e Daniele Orsato, nuovo designatore arbitrale: l'ex arbitro ha spiegato le linee guida della rivoluzione silenziosa che ha avviato. Come spiega il Corriere della Sera, "analizzando gli episodi discussi, Orsato ha fatto mea culpa sulla situazione di gioco che piÃ¹ di recente ha creato dibattito, ovvero la trattenuta di Kalulu su Rowe nel corso di Juventus-Atalanta. Sarri, ieri assente (per polemica?), aveva invocato il rigore: il designatore ha ammesso lâ€™errore di Zufferli e Spalletti al termine del vertice ha apprezzato la sinceritÃ .

Getty Images

«Si sono fissati i parametri di valutazione, lâ€™incontro si Ã¨ rivelato fondamentale per avvicinarci alle nuove direttiveÂ». Il tecnico della Juve ha chiesto copia della relazione cosÃ¬ da poterla mostrare ai suoi giocatori. Orsato ha ammesso altresÃ¬ lâ€™errore anche in altre valutazioni dei suoi fischietti. Si Ã¨ partiti dalla svista di Marinelli in Coppa Italia, il quale non aveva assegnato il rigore per il fallo di Caracciolo su Pellegrino in Fiorentina-Pisa. Inoltre Ã¨ stato bocciato il mancato penalty su Monterisi e la mancata espulsione di Jimenez in Fiorentina-Frosinone.

Foto dal sito ufficiale aia-figc.it

Capo cosparso di cenere anche per il fallo di mano da rigore di Vlasic non fischiato in Torino-Milan. E per concludere nel mirino Ã¨ finita anche la mancata espulsione di Caqueret per lâ€™intervento su Britschgi in Como-Parma. Orsato ha ribadito che la sala di Lissone dovrÃ intervenire solo in casi eccezionali o davanti a errori chiari ed evidenti di campo, non quelli giÃ valutati nel corso della gara dellâ€™arbitro. I tecnici hanno ascoltato in religioso silenzio: si Ã¨ alzata la voce di Daniele De Rossi per invocare lâ€™uniformitÃ di giudizio allâ€™interno della stessa partita o fra gare diverse".