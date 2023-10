Tuttosport: “Clima da psicodramma quando l’Inter non vince. Inzaghi non è Guardiola ma…”

"Simone Inzaghi ha sette punti in più rispetto allo scorso anno (19 contro 12), nonostante l’Inter, nelle prime otto giornate di campionato, abbia affrontato 5 squadre tra le prime 10 in classifica, contro le 2 del Milan. A corredo ha vinto lo scontro diretto 5-1 e, in Champions - perché pure quella pesa - è ancora imbattuto (l’anno passato era arrivato per i nerazzurri subito il ko a San Siro con il Bayern). Nonostante tutti i “parametri vitali” diano segnali di buona salute, ogni qual volta l’Inter non vince una partita, intorno alla squadra si alza un clima da psicodramma, quasi che vincere lo scudetto della stella sia un obbligo, non un obiettivo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla situazione in casa Inter, dopo il 2-2 subito in rimonta in casa contro il Bologna.