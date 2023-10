Prima vittoria stagionale per l'Inter U15 che, dopo il pirotecnico pareggio interno per 4-4 contro l'Atalanta, vince con il punteggio di 0-4 sul campo del Brescia e sale a quota 4 punti in classifica. Per i nerazzurri di Fautario doppietta di Gjeci e reti di Suppa e Allasufi.