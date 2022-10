U15, goleada per l’Inter: spazzato via il Sudtirol, 7-0 il risultato finale

Nessun problema per i ragazzi di Fautario, che rimangono in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate

Larga vittoria per l'Inter U15, che spazza via il malcapitato Sudtirol. I ragazzi di Fautario vincono 7-0 e mantengono il primo posto in classifica, a punteggio pieno dopo due giornate. Decidono la doppietta di La Torre e le reti di Curcio, D'Agostino, Rivolta, Orlacchio più l'autogol di Melis.