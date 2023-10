Secondo successo in altrettante partite giocate per l'Inter U16: i ragazzi di Solivellas Vidal vincono con il punteggio di 1-3 sul campo del Brescia e rimangono a punteggio pieno in testa alla classifica in compagnia di Como e Verona. Per i nerazzurri gol di Suppa, Grisoni Fasana e Franchi.