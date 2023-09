I nerazzurri di Solivellas conquistano i primi 3 punti battendo i bergamaschi: in gol Curcio, Carrara e Franchi

Comincia con una vittoria il campionato dell'Inter U16: i ragazzi di Juan Solivellas Vidal hanno battuto i pari età dell'Atalanta con il punteggio di 3-2. Per i nerazzurri in gol Curcio, Carrara e Franchi, che regalano alla formazione milanese i primi 3 punti di questa stagione. Ai bergamaschi non bastano le reti di Damiano e Bolis.